Firenze degrado negli anfratti del palazzo Inps Residenti | furti e minacce abbiamo paura
''Dormono tra i rifiuti, riparati dietro alcune lastre di compensato. Qua cucinano e utilizzano gli anfratti come bagni''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Vivono tra i rifiuti negli anfratti del palazzo ex Inps, commercianti esasperati: "Abbiamo paura" \ VIDEO
Leggi anche: Degrado e insicurezza in Sant'Antonio, lo sfogo dei residenti: "Abbiamo paura per la nostra incolumità"
