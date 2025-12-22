Firenze degrado negli anfratti del palazzo Inps Residenti | furti e minacce abbiamo paura

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

''Dormono tra i rifiuti, riparati dietro alcune lastre di compensato. Qua cucinano e utilizzano gli anfratti come bagni''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

firenze degrado negli anfratti del palazzo inps residenti furti e minacce abbiamo paura

© Imolaoggi.it - Firenze, degrado negli anfratti del palazzo Inps. Residenti: “furti e minacce, abbiamo paura”

