Firenze capitale del cinema d’autore | 50mila presenze per la ‘maratona’ di film

FIRENZE – Il sipario cala, ma gli applausi continuano. La 50 giorni di cinema a Firenze 2025 va in archivio e lo fa con numeri da record. La rassegna si conferma un gigante nel panorama culturale europeo. Il bilancio è impressionante. Oltre 50mila spettatori hanno affollato le sale. Sullo schermo sono passati 241 film, molti dei quali in anteprima assoluta. A raccontarli, sono arrivati in città 305 ospiti di fama mondiale. La maratona è iniziata il 7 ottobre con il Middle East Now e si è conclusa l’11 dicembre. Il gran finale, curato dal Festival Nice, è stato un omaggio al cinema irlandese. In mezzo, 44 giorni di programmazione intensa. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

