Fiorentina | Paratici tratta l’uscita dal Tottenham Nello staff porterà in viola anche un collaboratore di Reggello

L'arrivo di Fabio Paratici nella dirigenza della Fiorentina è ormai ai dettagli. In queste ore, infatti, l'ex ds di Juventus e Sampdoria, in Italia per le festività natalizie, sta trattando l'uscita contrattuale con il Tottenham. Una volta che avrà ottenuto il via libera dagli Spurs, pronto un contratto quinquennale con la Fiorentina di cui diventerà il responsabile dell'area tecnica

