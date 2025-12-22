Finanzieri per un giorno | i bambini dell’associazione Mondo Blu incontrano la Guardia di Finanza

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata speciale vissuta da 10 bambini con disabilità dell'Associazione "MONDO BLU ONLUS" di Aversa, ente costituito da volontari per finalità di tutela delle persone affette da autismo che, accompagnati da educatori e genitori, hanno fatto visita alla caserma della Guardia di Finanza di Aversa. Accolti dal Comandante del Gruppo Aversa, Ten. Col. Luigi Acanfora, i piccoli ospiti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro delle Fiamme Gialle, visitando alcuni uffici del Comando e soffermandosi sulle dotazioni delle pattuglie automontate nel servizio di pubblica utilità "117".

