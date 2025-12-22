Finanzieri per un giorno | i bambini dell’associazione Mondo Blu incontrano la Guardi di Finanza

“Finanzieri per un giorno”: i bambini dell’associazione Mondo Blu incontrano la Guardia di Finanza Tempo di lettura: 2 minuti. Una mattina diversa per 10 bambini con disabilità dell’Associazione Mondo Blu ONLUS di Aversa, che, accompagnati da educatori e genitori, hanno visitato la caserma della Guardia di Finanza. L’iniziativa ha avuto lo scopo di offrire un’occasione di confronto e di conoscere il ruolo delle forze dell’ordine, contribuendo a promuovere inclusione

Tempo di lettura: 2 minuti Una mattinata speciale vissuta da 10 bambini con disabilità dell'Associazione "MONDO BLU ONLUS" di Aversa, ente costituito da volontari per finalità di tutela delle persone affette da autismo che, accompagnati da educatori e genitori, hanno fatto visita alla caserma della Guardia di Finanza di Aversa. Accolti dal Comandante del Gruppo Aversa, Ten. Col. Luigi Acanfora, i piccoli ospiti hanno potuto conoscere da vicino il lavoro delle Fiamme Gialle, visitando alcuni uffici del Comando e soffermandosi sulle dotazioni delle pattuglie automontate nel servizio di pubblica utilità "117".

