Finanziaria regionale 24 milioni per l' energia solidale e la rimozione dei rifiuti sulle strade
Contrasto all'abbandono dei rifiuti e misure per l'energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e approvate con la Finanziaria regionale 2026-2028. Con la prima norma, per il 2026 sono stati.
Finanziaria, 24 milioni per energia solidale e rimozione dei rifiuti sulle strade. Schifani e Colianni: “Per una Sicilia più sostenibile” - Contrasto all'abbandono dei rifiuti e misure per l'energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e a ... ilsicilia.it
