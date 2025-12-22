Finanziaria regionale 24 milioni per l' energia solidale e la rimozione dei rifiuti sulle strade

22 dic 2025

Contrasto all'abbandono dei rifiuti e misure per l'energia solidale a favore delle famiglie siciliane: sono due delle norme proposte dall'assessorato dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità e approvate con la Finanziaria regionale 2026-2028. Con la prima norma, per il 2026 sono stati. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

