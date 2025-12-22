Finanziaria in Sicilia Schifani esulta ma il centrodestra esce a pezzi
Approvata prima di Natale, come da cronoprogramma, evitando l’esercizio provvisorio per il terzo anno consecutivo e anticipando per la prima volta la legge di bilancio dello Stato, con tutti (o quasi) i provvedimenti cari al governatore Schifani rimasti indenni dal mega stralcio del testo. Ma nell’esecutivo regionale e tra gli alleati del centrodestra, insieme ai motivi per festeggiare, il sofferto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
