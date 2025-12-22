Finanza alternativa per combattere la sete del pianeta

IN UN MONDO dove la sete avanza più velocemente della crescita economica, la finanza prova a cambiare pelle. Non più soltanto capitali, spread e performance, ma strumenti che generano acqua. È la promessa – o meglio la scommessa – del Water Credit Index (WCI), il nuovo modello finanziario nato dalla collaborazione tra SEAS e Hypercube. Un certificato che trasforma gli investimenti in litri d’acqua potabile, grazie a una tecnologia capace di estrarla direttamente dall’atmosfera. Il contesto non lascia spazio all’ottimismo: 4,4 miliardi di persone nel mondo, oltre metà della popolazione globale, non hanno accesso a fonti sicure di acqua potabile, secondo uno studio pubblicato su Science e riportato da Nature. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

