film per bambini e ragazzi e i grandi classici nella programmazione natalizia de la compagnia

Il cinema La Compagnia di Firenze, per le festività natalizie propone al pubblico un ricco cartellone di film ed eventi. Si parte con un fantastico programma dedicato ai bambini e a tutta la famiglia, con la rassegna La Compagnia Family Xmas edition, in cartellone fino all’11 gennaio: in programma film che fanno divertire e sognare come La storia Infinita (1984), I Goonies (1985) ed E.T. L’extra-terrestre (1982). Continuano gli appuntamenti per i piccolissimi di corti animati, rivolti ai bambini dai due anni in su, di Cinefilante. In arrivo anche due appuntamenti con il Workshop di Stop-Motion “MioMao and friends” a cura di Associati Audiovisivi (17 e 18 gennaio 2026). 🔗 Leggi su Lanazione.it

