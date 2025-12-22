Fili e un trasmettitore sotto il maglione finisce denunciato con l' accusa di aver copiato al quiz di guida

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come per i compiti in classe, anche per gli esami della patente i tentativi per copiare lasciano spazio alla fantasia. La Polizia di Stato di Ferrara è intervenuta presso la Motorizzazione civile, dopo l’avvenuta segnalazione di un uomo che stava sostenendo l’esame teorico della patente, copiando. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

