Fiera di Natale in centro storico Decine di bancarelle e corsa ai regali

Tradizione confermata anche per l'edizione 2025 della Fiera di Natale: decine di espositori in centro storico hanno portato la loro merce per offrire agli ascolani idee per i regali e non solo. Oltre all'oggettistica varia, anche tante bancarelle di vestiti e scarpe, oltre ai soliti gettonatissimi stand di ricambi degli aspirapolveri che come ogni anno hanno registrato il vero pienone. Tanta gente, qualche affare, un po' di pioggia che intorno alle 17 ha fatto desistere qualche famiglia con bambini piccoli, ma per il resto tutto si è svolto come da tradizione anche se magari oggi la Fiera non ha più l'appeal che aveva fino a qualche tempo fa.

Fiera di Natale ad Ascoli, migliaia di persone tra bancarelle e solidarietà - ASCOLI PICENO – Centro storico affollato e atmosfera natalizia a pieno ritmo per la tradizionale Fiera di Natale di Ascoli Piceno, che oggi ha richiamato migliaia di persone tra mattina e pomeriggio. veratv.it

Fiera di Natale ad Ascoli, intensificate le corse del trasporto pubblico verso il centro storico - 28 faranno il percorso solito, mentre le altre avranno la stazione ferroviaria come punto di partenza e capolinea. picenooggi.it

Migliaia di persone ad Ascoli Piceno per la Fiera di Natale. Il sindaco Fioravanti: "Una splendida giornata di festa" #ANSA - facebook.com facebook

