A quarantuno anni di distanza da quella tragica notte idealmente Napoli e Bologna si uniscono. Presso la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, si è tenuto un incontro istituzionale tra il neo governatore, Roberto Fico, e una delegazione dell’Associazione familiari delle vittime della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Fico incontra i familiari delle vittime della strage di Natale

Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 - Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di ... regione.campania.it