Fico incontra i familiari delle vittime della strage di Natale
A quarantuno anni di distanza da quella tragica notte idealmente Napoli e Bologna si uniscono. Presso la sede della Regione Campania a Palazzo Santa Lucia, si è tenuto un incontro istituzionale tra il neo governatore, Roberto Fico, e una delegazione dell’Associazione familiari delle vittime della. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904
Leggi anche: “Non archiviare le indagini sulla strage di Ustica, nelle carte elementi nuovi”: l’appello dei familiari delle vittime
Fico, da domani si tratta no-stop con i partiti: quattro donne in giunta; Ieri in Campania: accoltella a morte la compagna e poi si suicida.
Il presidente Fico incontra i familiari delle vittime della strage sul Treno Rapido 904 - Rosaria Manzo, vice presidente dell’Associazione, ha messo in risalto il rapporto sinergico tra le istituzioni: “Essere stati invitati, per la prima volta, dal Presidente della Regione Campania è di ... regione.campania.it
Il presidente Fico incontra i familiari - L’anniversario della strage di Ustica si celebrerà questa mattina nella sala del consiglio comunale, alla presenza del presidente della Camera Roberto Fico che, alle 10, incontrerà i familiari delle ... ilrestodelcarlino.it
#RegioneCampania- Mastella incontra Fico: " Avremo assessore, rispetto pieno per le prerogative del Presidente" #Politica #Regione #Mastella #Prerogative #Fico #Rispetto #Assessore #NanoTV - facebook.com facebook
#RegioneCampania- Mastella incontra Fico: " Avremo assessore, rispetto pieno per le prerogative del Presidente" #Politica #Regione #Mastella #Prerogative #Fico #Rispetto #Assessore #NanoTV x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.