Fiammata in cucina e i vestiti prendono fuoco donna gravemente ustionata
Una fiammata improvvisa dal piano cottura, i vestiti che prendono fuoco e attimi di paura in un appartamento del quartiere Bolghera, a Trento. È grave l’incidente domestico avvenuto nella tarda mattinata di domenica 21 dicembre: una donna di 64 anni ha riportato ustioni estese ed è stata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
Leggi anche: Scoppia la pentola a pressione: 41enne ustionata gravemente al volto
Leggi anche: Villamagna, bimba di un anno gravemente ustionata dall’acqua bollente: è molto grave
La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.
‼️ Fiammata in cucina e i vestiti prendono fuoco, donna gravemente ustionata.
Quanti di noi non hanno mai visto una piccola fiammata in cucina Succede a tutti di bruciare una presina o vedere un mestolo annerirsi vicino al fornello. Quando capita, la prima idea è spesso buttare acqua sulle fiamme. Ma attenzione: “Di sicuro non bisogn - facebook.com facebook
Incidente domestico a Trento: una donna di 64 anni si è ustionata gravemente nella sua cucina. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.