Fiamma olimpica il percorso si concluderà alle 19,30 in piazza IV Novembre | il programma della giornata

La Città di Benevento si appresta ad accogliere un evento di rilievo nazionale, con il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi invernali di Milano-Cortina, previsto per il 27 dicembre. Il percorso si concluderà alle 19:30 in piazza IV Novembre, dove si svolgerà una cerimonia di chiusura. Di seguito, il programma dettagliato della giornata.

Tempo di lettura: < 1 minuto "La Città di Benevento si prepara a vivere un momento storico: il passaggio della Fiamma olimpica dei Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina in programma il 27 dicembre. Ci è stato comunicato il percorso preciso che prevede il momento culminante alle ore 19,30 in piazza IV Novembre, dove già nel corso del pomeriggio ci saranno diversi eventi collaterali con distribuzione di gadget e un villaggio Coca-Cola per i giovanissimi: siamo sicuri che questa splendida vetrina per la nostra città vedrà una partecipazione popolare importante", lo rende noto il consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro.

