Fialdini stella d’argento Gran finale a ’Ballando’ La conduttrice sul podio

Orgoglio e un pizzico di delusione, in tutta Italia ma a Massa in particolare, per il secondo posto conquistato da Francesca Fialdini a ’ Ballando con le stelle ’, format di successo e di lungo corso sulla rete ammiraglia della Rai, condotto da Milly Carlucci. Proprio la Fialdini era la favorita per la vittoria fin dalla prima puntata, anche per gli esperti della Sisal. Invece a sorpresa sul gradino più alto del podio sono saliti Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice apuana, in coppia con il maestro Giovanni Pernice, ha conquistato la medaglia d’argento sabato sera al termine di una puntata finale ricchissima di emozioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

