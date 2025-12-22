Le torce degli smartphone e le fiaccole hanno illuminato, questa sera, intorno alle 18.30, il sagrato del Santuario di Santa Maria delle Grazie a San Giovanni Rotondo. Un colpo d’occhio eccezionale, considerati gli oltre duemila partecipanti alla fiaccolata solidale in difesa degli operatori. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Fiaccole e preghiere per Casa Sollievo, in duemila chiedono una ‘grazia’ a San Pio: “Proteggi la tua creatura”

Leggi anche: Oltre 1000 fiaccole a difesa degli operatori sanitari di Casa Sollievo

Leggi anche: Vacanze sicure: proteggi la tua casa da piccoli intrusi invisibili

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza: “Vogliamo fare nostra la sua eredità di attenzione verso i bisognosi, verso i poveri e verso gli ammalati” - “La notizia dell’improvvisa scomparsa di Papa Francesco, la mattina del Lunedì di Pasqua, ha colto il mondo di sorpresa, e ha colto di sorpresa anche Casa Sollievo e tutti coloro che vi ‘abitano’” ha ... quotidianosanita.it

EUROPA/ITALIA - La “Casa Sollievo della Sofferenza” e i Gruppi di preghiera - Pio ha lasciato sono principalmente due: l’ospedale “Casa Sollievo della Sofferenza” e la proliferazione dei “Gruppi di preghiera P. fides.org

Casa Sollievo della Sofferenza: mons. Moscone ha invitato Leone XIV a visitare la struttura nel 2026 per 70° di inaugurazione - Franco Moscone, in qualità di presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo (Fg), ... agensir.it

Preghiere, fiaccole e cioccolata calda: il rito del 6 dicembre - facebook.com facebook