Un intervento eseguito presso il Bambino Gesù ha permesso di operare un feto con una cisti polmonare di dimensioni considerevoli, che minacciava la salute e la vita prima della nascita. Questa procedura rappresenta un esempio di avancata terapia prenatale, volta a migliorare le prospettive di vita del bambino.

Aveva una cisti polmonare grande come quasi tutto il torace, che rischiava di metterne a rischio la sopravvivenza, già prima della nascita. Ma grazie a un delicato intervento eseguito nell’utero, il piccolo Alessandro (nome di fantasia) ora sta bene.A condurre l’operazione è stata l’equipe di. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Feto operato dentro l'utero per una cisti gigante al polmone: l'intervento al Bambino Gesù

