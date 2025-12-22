Feto con cisti gigante al polmone salvato grazie a un intervento in utero

Un feto con una cisti polmonare di dimensioni considerevoli, che occupava quasi tutto il torace, rappresentava un rischio serio per la vita del bambino già prima della nascita. Grazie a un intervento in utero, è stato possibile intervenire tempestivamente e salvare il piccolo Alessandro, offrendo nuove speranze per casi simili.

