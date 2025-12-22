Feto con cisti gigante al polmone salvato grazie a un intervento in utero
Un feto con una cisti polmonare di dimensioni considerevoli, che occupava quasi tutto il torace, rappresentava un rischio serio per la vita del bambino già prima della nascita. Grazie a un intervento in utero, è stato possibile intervenire tempestivamente e salvare il piccolo Alessandro, offrendo nuove speranze per casi simili.
Una cisti polmonare grande come quasi tutto il torace metteva a rischio la vita del piccolo Alessandro (nome di fantasia) già prima della nascita. Grazie a un delicato intervento in utero, eseguito dall’équipe di Chirurgia Fetale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, il feto è stato salvato. 🔗 Leggi su Today.it
