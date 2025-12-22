Festività | sotto l' albero a Pisa ci sono prodotti enogastronomici biglietti e abbigliamento

A Pisa, le preferenze di acquisto per il Natale si orientano verso prodotti enogastronomici, biglietti e abbigliamento. Secondo Federico Pieragnoli, direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, l’enogastronomia locale e i prodotti tipici sono tra i regali più apprezzati, riflettendo un forte legame con le tradizioni della città. Questi acquisti evidenziano l’importanza di valorizzare le eccellenze del territorio durante le festività.

“A Pisa le tendenze di acquisto per questo Natale premiano soprattutto l’enogastronomia locale e i prodotti tipici, che rappresentano regali sentiti e fortemente legati alla tradizione” afferma il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commentando l’andamento. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

