Festività natalizie ingresso gratis alla sezione Grandi Donatori del San Domenico Qui capolavori di straordinaria fattezza
In occasione delle festività natalizie, nelle giornate del 24, 26, 27 e 28 dicembre, sarà possibile visitare la nuova sezione “Grandi Donatori e Collezione Verzocchi” del Museo Civico di San Domenico con ingresso gratuito. Per l’occasione, dalle 17:30 fino all’orario di chiusura, la visita sarà. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
