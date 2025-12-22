Festività natalizie in musica al centro storico con gli appuntamenti live al Bourbon Street

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non si ferma, in questi giorni di festa, l'appuntamento con la buona musica al Bourbon Street, il suggestivo Jazz Club nel centro antico di Napoli.Si parte martedì 23 dicembre con Marterì Jam - The Pariamient, mentre giovedì 25 dicembre l'appuntamento è con il Natale in Blues della True Blues. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

