Festività natalizie a Como | come cambia e quando no la raccolta rifiuti

In vista delle festività natalizie, Aprica ha comunicato il calendario aggiornato dei servizi di raccolta rifiuti e di apertura degli sportelli a Como nel periodo compreso tra il 25 dicembre e il 6 gennaio. Nel complesso, il servizio resterà regolare nelle principali giornate festive, con alcune. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Leggi anche: Amiu rafforza i servizi di spazzamento e raccolta rifiuti: il piano per le festività natalizie in centro

Leggi anche: Festività dell’8 dicembre: il vademecum della raccolta rifiuti

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

The kind man helped build a new kitchen, completing the dilapidated wall of the abandoned house.

Festività natalizie, i servizi attivi per Azienda Usl e Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara CAU e Continuità Assistenziale potenziati.... - facebook.com facebook