Festività in viaggio 6mln di italiani

13.00 Oltre 6 milioni di italiani in viaggio durante le feste natalizie, nei dati di Confcommercio Confturismo. Resta in Italia l'83% di chi parte e il 25% di questi resta vicino a casa. Un milione le persone che invece andranno in capitali europee o in Paesi extraUe. Quale che sia la destinazione, vacanza breve per il 60% dei viaggiatori: 1 o 2 pernottamenti.Montagna, mare e città d' arte le prime scelte; viaggio in coppia per il 59% e di famiglia per il 36%. Spesa media 390 euro a persona. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L'Italia in viaggio, boom di vacanze per le festività: italiani riscoprono il piacere di partire e allungano il tempo del relax, i dati di Federalberghi

Esodo festività natalizie: 3,5 milioni di veicoli in viaggio fino al 22 dicembre