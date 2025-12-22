Feste tempo di svago ma anche di case vuote | breve decalogo contro i furti

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I CONSIGLI. Spesso nel periodo delle feste si concentrano la maggior parte di furti in abitazione, ecco come diminuire il rischio di una visita indesiderata. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

feste tempo di svago ma anche di case vuote breve decalogo contro i furti

© Ecodibergamo.it - Feste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti

Leggi anche: Furti in appartamento, ecco come fanno i ladri a sapere che le case dei baresi sono vuote

Leggi anche: Raid di furti in auto e case a Cassanigo e San Severo. Rubato un furgone, ma anche prosciutti e scarpe

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Feste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti; Cosa fare sabato 20 dicembre 2025 a Parigi e in Île-de-France: le migliori idee per uscite e svago.

feste tempo svago caseFeste, tempo di svago ma anche di case vuote: breve decalogo contro i furti - Spesso nel periodo delle feste si concentrano la maggior parte di furti in abitazione, ecco come diminuire il rischio di una visita indesiderata. ecodibergamo.it

Feste di Natale nelle case protette - È tempo di feste di Natale per gli ospiti e i loro familiari nelle case protette gestite dall’Asp dei Comuni della Bassa Romagna. ilrestodelcarlino.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.