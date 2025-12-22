feste i servizi sanitari orari e giorni di apertura

In vista delle prossime festività, le aziende sanitarie ferraresi danno notizia dei servizi garantiti fino al 6 gennaio. Sono sempre attivi i servizi di emergenza, pronta disponibilità e quelli essenziali. L’ufficio patenti e invalidità della Medicina legale osserverà la chiusura temporanea nelle giornate del 24 e 31 dicembre e 2 e 5 gennaio sia per il servizio telefonate che ricevimento al pubblico. Venerdì 2 gennaio saranno aperti al pubblico i soli Urp Ferrara (fino alle 14.30) e Codigoro per l’Ausl. Chiuso l’Urp dell’ospedale di Cona che riapre il 5 gennaio. In accordo con le organizzazioni sindacali di Medicina generale e pediatri di libera scelta, l’Ausl ha predisposto un piano di apertura degli ambulatori per le giornate di mercoledì 24 dicembre e di lunedì 5 gennaio, così da rispondere alle esigenze della popolazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

