Feste all’insegna del tempo instabile | temporali in arrivo antivigilia di allerta gialla nel Foggiano
Scatta a mezzanotte, ed è valida per le successive 20 ore, l’allerta gialla diramata oggi dalla Protezione civile regionale della Puglia. Si segnala rischio idrogeologico per temporali dal Gargano al Salento, nessuna zona di allerta esclusa.Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
