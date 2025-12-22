festa cus coi giovanissimi passaggi di grado nel judo

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di partecipazione la sessione invernale dei passaggi di grado per i giovani atleti del Cus Ferrara Judo. La prima giornata ha visto protagoniste le categorie Fanciulli, Ragazzi ed Esordienti (A e B). Davanti agli occhi attenti dei maestri, i ragazzi hanno dato prova di quanto appreso negli ultimi mesi, dimostrando disciplina e padronanza delle tecniche. A rendere l’atmosfera ancora più speciale è stata la massiccia presenza dei genitori, che hanno gremito la palestra seguendo con orgoglio i progressi dei propri figli. Il secondo appuntamento è stato dedicato interamente alla categoria Ragazzi, un gruppo particolarmente numeroso che testimonia l’ottima salute di cui gode il settore judo del Cus. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

