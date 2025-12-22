Ferrara suona la carica | La vittoria contro la Roma ha permesso alla Juve di riagganciare il gruppo di testa Poi parla così dello Scudetto

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ferrara direttamente da Riyadh sprona i bianconeri di Spalletti: dopo il colpo con la Roma la lotta Scudetto è un obbligo. Le sue dichiarazioni. L’attenzione del calcio italiano è momentaneamente proiettata sulle luci scintillanti di Riyadh, dove si assegna il primo trofeo stagionale, la Supercoppa Italiana. In questo scenario internazionale, una leggenda che conosce perfettamente il peso della maglia bianconera e le pressioni dei grandi appuntamenti ha voluto dire la sua. Si tratta di  Ciro Ferrara, ex difensore e bandiera della Vecchia Signora, intercettato dai microfoni di  Tmw  a poche ore dal fischio d’inizio della finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

