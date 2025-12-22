Ferrara per la Palestina torna in piazza | 30mila bambini rischiano ancora di morire di freddo e di fame

Ferrara per la Palestina è ritornata in piazza ieri, domenica 21, per ricordare alla cittadinanza che “l’orrore del genocidio palestinese non è ancora finito, a dispetto del silenzio con cui i principali mass media nascondono ciò che lo stato terrorista di Israele sta continuando a perpretrare”. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Save The Children: “Nel 2024 sono nati 18,2 milioni di bambini destinati a soffrire la fame”. Solo a Gaza 132mila rischiano la morte

Leggi anche: Performance di NUDM per la Palestina a Piazza del Popolo: “Condanniamo il silenzio genocida della fame”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Sanitari per Gaza Ferrara, incontro pubblico con l'epidemiologo Roberto De Vogli sulla situazione sanitaria della Palestina; Dodicimila nomi sotto l’albero di Natale. Ferrara per la Palestina ricorda le piccole vittime; Ferrara per la Palestina in piazza per i 12mila bambini uccisi da Israele.

A Ferrara un'enorme bandiera della Palestina in piazza del Municipio - Un'enorme bandiera della Palestina ricopre piazza del Municipio a Ferrara, una delle oltre cento città in cui sono state organizzate proteste in solidarietà ai palestinesi ... notizie.tiscali.it

Ferrara per la Palestina è ritornata in piazza ieri, domenica 21 dicembre, per ricordare alla cittadinanza che “l’orrore del genocidio palestinese non è ancora finito, a dispetto del silenzio con cui i principali mass media nascondono” - facebook.com facebook