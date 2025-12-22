L’ex calciatore Ciro Ferrara ha risposto ad alcune domande poche ore prima la finale di Supercoppa tra Napoli e Bologna, trasmessa su Italia 1 dalle ore 20. Le parole di Ferrara. Le dichiarazioni raccolte da Tuttomercatoweb: « Non c’è un calciatore che non abbia il desiderio di conquistare un titolo, a maggior ragione di queste due società che meritano entrambe di essere qui. I giocatori in campo daranno l’anima per conquistare un titolo importante per il loro palmarès, sarebbe il coronamento di quanto fanno l’anno scorso e una grandissima soddisfazione ». Chi vede come squadra favorita: « È una finale, sarà una partita secondo me con ritmi alti e grande intensità. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ferrara: «Da avversari io e Conte non ci stavamo simpatici, l’amicizia è nata dopo»

Ferrara su Conte: "Dimostrato che le sue parole erano una strategia per tenere il Napoli vivo" - Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, è intervenuto a Dazn per commentare il successo del Napoli contro l'Atalanta: “Facevo una riflessione: il Napoli dopo il match con l'Atalanta è salito ... tuttomercatoweb.com

