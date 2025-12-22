Ferrara ascolta in anteprima 202 | Formignani incontra il pubblico
Nel cuore di Ferrara, un ascolto collettivo diventa il modo più diretto per avvicinarsi a un nuovo disco: non come semplice uscita discografica, ma come racconto condiviso. Quando un artista sceglie di presentarsi senza filtri, canzone dopo canzone, offre al pubblico una chiave rara: quella dell’intimità del lavoro appena finito. L’appuntamento al Ridotto per scoprire . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Ferrara, Roberto Formignani: anteprima d’ascolto e presentazione del nuovo album ‘202’ - L’incontro, un vero e proprio Meet & Greet con l’artista, rappresenta un’occasione speciale per entrare nel vivo del nuovo lavoro discografico di Roberto Formignani, un progetto che racchiude esperien ... mediterranews.org
Ringraziando Ubik Ferrara per l'ospitalità, le tante persone venute ad ascoltare e Marco Belli per aver orchestrato magnificamente la presentazione, ricordo a tutti l'appuntamento di domani, lunedì 8 a Cremona, ore 17.00. Le Scuderie. Con Carmine Caletti - facebook.com facebook
