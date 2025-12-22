In un mondo segnato da guerre, fame e ingiustizie, cosa significa davvero celebrare la pace a Natale? L’arcivescovo Lorenzo Ghizzoni, con il suo messaggio in vista delle feste, invita a riflettere sul dono della pace e sull'impegno concreto per costruirla.“Su quali basi si sta cercando di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - “Fermiamo chi vuole la guerra”: l’appello dell’arcivescovo Ghizzoni per la pace a Natale

Leggi anche: Donald Trump fa finire la guerra a Gaza, eppure in Italia c’è chi non vuole questa pace

Leggi anche: Travaglio: “Ucraina? Piano Trump è pace sporca, ma è l’unica possibile. Chi insegue quella ‘giusta’ vuole la guerra”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Trump: "Putin vuole fermare la guerra" - Lo dice Trump, parlando di ciò che gli hanno riferito gli inviati Witkoff e Kushner dell'incontro a Mosca con il presidente russo. rainews.it

Natale è il tempo in cui ci fermiamo, guardiamo chi ci è accanto e ritroviamo il senso delle cose importanti. Che questi giorni portino serenità, calore e nuova energia, e che il 2026 sia un anno di scelte coraggiose, sogni condivisi e risultati concreti. Buon Nat - facebook.com facebook