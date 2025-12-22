Fermato per furto in Ohio estrae una pistola e minaccia un poliziotto | l'agente lo immobilizza il video

A Canton, in Ohio, un giovane di 21 anni, fermato con la compagna per un furto in un negozio, ha estratto una pistola e minacciato un agente di polizia. L’intervento ha portato all’immobilizzazione dell’uomo da parte delle forze dell’ordine. Un video documenta l’incidente, evidenziando la situazione di tensione e il comportamento del fermato.

A Canton, in Ohio, un 21enne fermato con la compagna per un furto in un negozio ha puntato una pistola contro un poliziotto e ha tentato di fare fuoco. Ma l’arma si è inceppata. Il ragazzo è stato subito immobilizzato e arrestato. Il video dell'intervento, ripreso da una bodycam, è stato diffuso dalle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it

