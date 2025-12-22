Fermato per furto in Ohio estrae una pistola e minaccia un poliziotto | l'agente lo immobilizza il video
A Canton, in Ohio, un giovane di 21 anni, fermato con la compagna per un furto in un negozio, ha estratto una pistola e minacciato un agente di polizia. L’intervento ha portato all’immobilizzazione dell’uomo da parte delle forze dell’ordine. Un video documenta l’incidente, evidenziando la situazione di tensione e il comportamento del fermato.
A Canton, in Ohio, un 21enne fermato con la compagna per un furto in un negozio ha puntato una pistola contro un poliziotto e ha tentato di fare fuoco. Ma l’arma si è inceppata. Il ragazzo è stato subito immobilizzato e arrestato. Il video dell'intervento, ripreso da una bodycam, è stato diffuso dalle autorità. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Cerveteri. Litigano per una precedenza. Uno dei due estrae una pistola finta e minaccia l’altro. 22enne denunciato dai Carabinieri
Leggi anche: Scontri tra tifosi a Napoli: feriti, un poliziotto estrae la pistola
Ohio, fermato per furto estrae la pistola e la punta contro un agente: i poliziotti reagiscono così - Il ventunenne Shane Newman e la ventitreenne Katerina Jeffrey sono stati da poco fermati dalla polizia per un sospetto furto all'interno di un Walmart. repubblica.it
GARDONE V.T. - Nei gironi scorsi la Polizia Locale del Corpo Intercomunale di Valle Trompia è intervenuta presso un esercizio commerciale di Gardone Val Trompia, dove è stato fermato un soggetto già denunciato per un furto avvenuto nei giorni precedenti - facebook.com facebook
Furto all’Ottimax di Gradisca, fermato e denunciato un uomo di 60 anni #Gradisca #IlGoriziano x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.