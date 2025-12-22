Ferita con un fucile a Palermo identificato e interrogato il giovane che l'avrebbe colpita per errore

Individuato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni in centro a Palermo. Si tratterebbe di un 20enne originario di Borgo Nuovo, interrogato in queste ore in Questura. Rintracciata anche l'arma. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Donna ferita a Palermo, le sue condizioni sono stazionarie - Sono stazionarie le condizioni di Valentina Peonio la 33enne ferita da un colpo di fucile la notte tra sabato e domenica, in piazza Nascè, a Palermo. ansa.it