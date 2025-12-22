Ferita con un fucile a Palermo arrestato dopo interrogatorio il giovane che l’avrebbe colpita per errore

Arrestato il giovane che avrebbe sparato un colpo di fucile ferendo una donna di 33 anni in centro a Palermo. Si tratterebbe di un 21enne originario di Borgo Nuovo, interrogato nelle scorse ore in Questura. Rintracciata anche l'arma.

