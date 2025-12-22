Femminicidio un minuto di silenzio al consiglio comunale di Salerno | il cordoglio del sindaco
Un minuto di silenzio ha aperto la seduta del Consiglio Comunale di Salerno in memoria di Anna Tagliaferri e di tutte le vittime di femminicidio. Il sindaco Vincenzo Napoli ha voluto testimoniare il cordoglio dell'amministrazione esprimendo l'angoscia della comunità per un gesto violento che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
