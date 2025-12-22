Femminicidio nel salernitano l’uomo era in cura alla Asl

Tempo di lettura: < 1 minuto Era in cura presso il Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, l’uomo che ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni con una serie di coltellate e poi si è suicidato. Diversi anni fa, inoltre, anche suo padre era morto suicida, lanciandosi da un balcone. Dalle indagini, al momento non sono emerse né denunce da parte della donna né amici e conoscenti hanno riferito di episodi di violenza all’interno della coppia. Intanto migliorano le condizioni della mamma della vittima, di 75 anni, la quale aveva cercato di frapporsi alla furia omicida dell’uomo, rimanendo a sua volta ferita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

