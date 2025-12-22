Femminicidio di Anna Tagliaferri | Diego Di Domenico era in cura alla Asl

Era in cura presso il Dipartimento di salute mentale della Asl di Salerno Diego Di Domenico, l'uomo che ha ucciso la compagna Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni con una serie di. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Femminicidio di Anna Tagliaferri: Diego Di Domenico era in cura alla Asl Leggi anche: Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico Leggi anche: Anna Tagliaferri accoltellata e uccisa dal compagno, chi era Diego Di Domenico: l'incontro sui banchi di scuola, il trauma del padre e il lavoro insieme La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico, poi suicida; Otto coltellate mortali alla compagna, poi si uccide lanciandosi nel vuoto; Dal lavoro insieme alla follia: la domenica di Anna e Domenico finita nel sangue; Anna Tagliaferri uccisa a coltellate dal compagno Diego di Domenico: il tentativo della mamma (ferita) di salvarla, il rifiuto di convivere. Il femminicidio di Anna Tagliaferri a Cava dei Tirreni, uccisa da Diego Di Domenico, poi suicida - Domenica 21 dicembre a Cava dei Tirreni (Salerno) ennesimo femminicidio del 2025: Anna Tagliaferri, 40 anni, imprenditrice, è stata ammazzata da Diego ... fanpage.it

