Femminicidio di Anna Tagliaferri | Diego Di Domenico era in cura alla Asl di Salerno

Il femminicidio di Anna Tagliaferri si è verificato a Cava de' Tirreni, Salerno. Diego Di Domenico, 40 anni, che ha ucciso la compagna, era in cura presso il Dipartimento di Salute Mentale di Salerno. L'aggressione, avvenuta domenica, ha coinvolto anche la madre di Anna, ferita durante l’incidente.

Il 40enne che ha ucciso la compagna a Cava de' Tirreni (Salerno) era in cura al Dipartimento Salute Mentale di Salerno; l'aggressione mortale domenica, ferita anche la madre di lei.

