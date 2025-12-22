Femminicidio a Cava de’ Tirreni | donna uccisa a coltellate ferita la madre Il killer si suicida

Un nuovo, drammatico femminicidio scuote la Campania e si aggiunge alla lunga lista di donne uccise in Italia nel 2025. Una donna di 40 anni, Anna Tagliaferri, è stata assassinata con numerose coltellate nella sua abitazione a Cava de' Tirreni. La madre della vittima è rimasta ferita nel tentativo di salvarla, mentre l'uomo responsabile del

Femminicidio a Cava de' Tirreni, un’amicizia nata tra i banchi di scuola ma si erano ritrovati soltanto da adulti - La vita poi li aveva divisi, ma da qualche anno quella frequentazione era diventata una storia d’amore. ilmattino.it

Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita - L’ultima vittima è una donna di 40 anni, uccisa dal compagno, anch’egli quarantenne. rtl.it

La vittima dell’ennesimo femminicidio è una nota imprenditrice pasticciera di Cava de’ Tirreni: aveva 40 anni. Il delitto nella casa della donna. Lui si è poi tolto la vita lanciandosi dal tetto Leggi l'articolo #femminicidio - facebook.com facebook

Femminicidio a Cava dei Tirreni, un uomo uccide a coltellate la compagna e ferisce la madre di lei, poi si toglie la vita. di Sergio Gadda x.com

