Femminicidio a Cava de’ Tirreni | Anna Tagliaferri uccisa con 8 coltellate

Anna Tagliaferri è morta in ospedale per le conseguenze delle ferite provocate dai fendenti con cui l’ha colpita il compagno, suo coetaneo, che, dopo il delitto si è suicidato lanciandosi dal terrazzo dell’abitazione della donna, in via Ragone. Sarebbero almeno 8 le coltellate con cui Di Domenico ha colpito Tagliaferri. All’apparenza, secondo quanto riferito dai conoscenti agli investigatori, i due, che si conoscevano dai tempi della scuola, erano una coppia ‘serena’. La madre di Tagliaferri, 75 anni, ha cercato di ostacolare Di Domenico, ma è rimasta ferita. Le indagini dei carabinieri sono coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore che ha disposto l’autopsia sul corpo di entrambi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

