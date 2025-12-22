«Paolo Ruffini era l'ospite d'onore della mia ultima performance dell'anno per una cena aziendale. Non volevo disturbarlo così ho chiesto a un cameriere, complice perfetto, di farmi sedere a un tavolo proprio di fronte a lui».Federico Cecchin, il noto illustratore cartoonist e caricaturista di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Federico Cecchin ritrae a sorpresa (per Natale) Paolo Ruffini: «Una bella persona che usa la comicità con eleganza»

Leggi anche: Chi è l’ex moglie di Paolo Ruffini, Claudia Campolongo: “Una storia che ho tenuto segreta”

Leggi anche: La cicatrice a forma d'Italia, Bebe Vio felicissima per il ritratto del disegnatore pordenonese Federico Cecchin

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Le facce di Federico Cecchin: «Con i miei ritratti catturo il bello delle persone» - «Per piacere, non chiamarmi caricaturista, ma illustratore. corriere.it

Federico Cecchin. . A brave, strong, beautiful, and charming girl, with a touching story behind her - facebook.com facebook