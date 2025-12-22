Federico Cecchin ritrae a sorpresa per Natale Paolo Ruffini | Una bella persona che usa la comicità con eleganza
«Paolo Ruffini era l'ospite d'onore della mia ultima performance dell'anno per una cena aziendale. Non volevo disturbarlo così ho chiesto a un cameriere, complice perfetto, di farmi sedere a un tavolo proprio di fronte a lui».Federico Cecchin, il noto illustratore cartoonist e caricaturista di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Le facce di Federico Cecchin: «Con i miei ritratti catturo il bello delle persone» - «Per piacere, non chiamarmi caricaturista, ma illustratore.
Federico Cecchin. A brave, strong, beautiful, and charming girl, with a touching story behind her
