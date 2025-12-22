ISTAT 2024: solo il 21% degli italiani tra 18 e 49 anni pensa a un figlio nei prossimi tre anni. Motivazioni economiche, lavoro e mancanza di partner frenano la natalità. Sempre meno italiani vogliono figli: il quadro delle intenzioni di fecondità. Secondo il report ISTAT sulle intenzioni di fecondità, nel 2024 solo il 21,2% delle persone tra 18 e 49 anni intende avere un figlio nei successivi tre anni, in calo rispetto al 25% del 2003. Oltre 10,5 milioni di italiani non vogliono figli né nei tre anni successivi né in futuro. Tra le motivazioni principali, un terzo cita ragioni economiche, il 9,4% condizioni lavorative inadeguate e l’8,6% la mancanza di un partner. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Fecondità in Italia: sempre meno intenzioni di avere figli, cresce l’incertezza

