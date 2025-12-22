Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è speciale nel raccontare il tempo che passa dentro i legami familiari

Con Father Mother Sister Brother, che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia 2025, Jarmusch torna felicemente al dispositivo jarmuschiano per eccellenza, l’antologia a episodi che si innesca come un meccanismo d’orologeria, ma questa volta i suoi personaggi sono ancorati attorno a un unico tema. Chi ha frequentato il suo cinema in questi decenni, potrebbe essersi abituato all’idea che i suoi personaggi siano creature in transito. Attraversano notti, motel, periferie, aeroporti, città straniere. Parlano poco, ascoltano molta musica, fumano tantissimo e aspettano sempre qualcosa. Stavolta, però, abbiamo a che fare con tre capitoli, tre paesi, tre dinamiche familiari in cui l’estraneità smette di essere una posa e diventa una condizione permanente ed ereditaria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è speciale nel raccontare il tempo che passa dentro i legami familiari Leggi anche: Father Mother Sister Brother, ecco il trailer italiano del film Jim Jarmusch Leone d'oro a Venezia Leggi anche: Father Mother Sister Brother, il cinema dei silenzi: Jim Jarmusch racconta la famiglia quando le parole non bastano più La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. V.o.sott.ita - father mother sister brother; Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è l'unico vero film familiare di questo Natale; Father Mother Sister Brother. La recensione del film di Jim Jarmusch; Father Mother Sister Brother - La recensione. Father Mother Sister Brother di Jim Jarmusch è l'unico vero film familiare di questo Natale - Vincitore del Leone d'oro alla Mostra di Venezia, in parte commedia, pieno di attori molto grandi e capace di schiudere un cuore tenerissimo nell'ultimo tratto ... wired.it

Father Mother Sister Brother: spiegazione del finale e significato del film di Jim Jarmusch - Father Mother Sister Brother è un film sulla difficoltà e varietà dei rapporti familiari. hynerd.it

“Father Mother Sister Brother”: la recensione di Paolo Mereghetti - Nel primo, ambientato nella provincia americana, ci sono un figlio e una figlia che fanno visita al padre, un Tom Waits che è ormai un’icona del cinema di Jarmusch: loro sono preoccupati per la sua ... iodonna.it

“Father Mother Sister Brother”, il nuovo film di Jim Jarmusch, dal 18 dicembre al cinema, è un racconto che si articola in tre capitoli, tre incontri, tre legami familiari. Nel cast spiccano interpreti internazionali come Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits Do - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.