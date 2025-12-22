Fascia pre-serale più lunga su Rai1 e Canale5 | mossa audace o disastro annunciato?

Nei prossimi mesi, Rai1 e Canale5 potrebbero ampliare la loro fascia pre-serale, estendendola fino alle 22, secondo quanto proposto da Pier Silvio Berlusconi. Questa scelta rappresenta un cambiamento significativo nella programmazione serale delle due reti, sollevando interrogativi sulle possibili ripercussioni per l’audience e la qualità dei contenuti. Resta da capire se si tratti di una mossa strategica o di un rischio che potrebbe influire negativamente sull’offerta televisiva.

Nei prossimi mesi, Rai1 e Canale5 potrebbero rivoluzionare l’access prime time. L’idea, proposta da Pier Silvio Berlusconi, consiste nell’estendere la fascia fino alle 22.30, già in alcune sere prolungata su Mediaset, coprendo così quasi l’intera prima serata. Secondo il progetto, dopo le 22.30 verrebbe trasmesso un episodio singolo di fiction o uno show di massimo un’ora e mezza, seguito dalla seconda o terza serata, che potrebbe finalmente riconquistare visibilità dopo anni di marginalità. Cologno Monzese e Viale Mazzini valutano i dettagli. L’ad di Canale5 aveva già anticipato l’allungamento de La Ruota della Fortuna, seguito da un episodio di I Cesaroni. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

