FASANO – Il Teatro Sociale di Fasano, gremito in ogni ordine di posto, ha fatto da cornice domenica 21 dicembre, alla cerimonia del Galà dello Sport. L’evento, presentato dall’assessore allo Sport Giuseppe Galeota e dal responsabile della comunicazione del Comune di Fasano Mimmo Capozzi, ha. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

© Brindisireport.it - Fasano celebra le sue eccellenze: il Galà dello Sport incorona i protagonisti della stagione

Leggi anche: Al via le candidature a Montesilvano per il Gran Galà dello sport per le eccellenze cittadine

Leggi anche: Carpi celebra le sue eccellenze culinarie, due giorni di eventi in piazza Martiri

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Galà dello Sport: Fasano celebra le sue Eccellenze; NATALE: COLDIRETTI PUGLIA, IL CESTO ENOGASTRONOMICO È IL REGALO PIÙ ‘UTILE’ DELLE FESTE; SANTA PAZIENZA accende il weekend per le vie del centro storico di Fasano; “Cantando per la libertà e la pace”, omaggio a Don Tonino.

Fasano celebra le sue eccellenze, il Galà dello Sport incorona i protagonisti della stagione - Al Teatro Sociale una serata di emozioni e riconoscimenti per atleti, squadre e ufficiali di gara che hanno dato lustro alla città FASANO (BR) – Il Teatro Sociale di Fasano, gremito in ogni ordine di ... giornaledipuglia.com