Colpo nella notte dei soliti ignoti all’ufficio postale di San Damiano di Brugherio. Mancavano pochi minuti alle 4.30 della notte fra sabato e domenica quando gli abitanti del quartiere sono stati svegliati dal boato di un’esplosione. I ladri avevano fatto saltare lo sportello del bancomat all’ufficio postale di via della Vittoria, probabilmente dopo averlo saturato con del gas. La vetrata dell’ufficio postale è stata divelta nell’esplosione ed è finita sul marciapiede. L’esplosione non ha causato altri danni alle vetture parcheggiate nei paraggi e fortunatamente nessuno stava transitando nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fanno saltare il bancomat senza svuotarlo

Leggi anche: fanno saltare il bancomat: traffico in tilt

Leggi anche: Fanno saltare il bancomat, ufficio postale devastato

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Fanno saltare il bancomat senza svuotarlo; Ladri (maldestri) nella notte: fanno esplodere il bancomat, ma lasciano i soldi; Fanno saltare il bancomat a Morozzo, ma la refurtiva di 12.000 euro viene recuperata a Cavour; Esplosioni a Orbassano, Cavour e Morozzo: i ladri fanno saltare altri bancomat in tre città.

Fanno saltare il bancomat senza svuotarlo - Colpo nella notte dei soliti ignoti all’ufficio postale di San Damiano di Brugherio. ilgiorno.it