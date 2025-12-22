Fanno saltare il bancomat senza svuotarlo
Colpo nella notte dei soliti ignoti all’ufficio postale di San Damiano di Brugherio. Mancavano pochi minuti alle 4.30 della notte fra sabato e domenica quando gli abitanti del quartiere sono stati svegliati dal boato di un’esplosione. I ladri avevano fatto saltare lo sportello del bancomat all’ufficio postale di via della Vittoria, probabilmente dopo averlo saturato con del gas. La vetrata dell’ufficio postale è stata divelta nell’esplosione ed è finita sul marciapiede. L’esplosione non ha causato altri danni alle vetture parcheggiate nei paraggi e fortunatamente nessuno stava transitando nella zona. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
