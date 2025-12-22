Fanil Sarvarov chi era il generale ucciso a Mosca con un’autobomba
Il generale russo Fanil Sarvarov, ucciso oggi a Mosca nell’esplosione di un ordigno che era sotto la sua auto, era a capo del Dipartimento addestramento operativo delle forze armate della Russia. Il Guardian sottolinea che Sarvarov, 56 anni, supervisionava l’addestramento al combattimento e la preparazione delle forze armate russe nella guerra in Ucraina e aveva una vasta esperienza nelle guerre post-sovietiche del Cremlino. Ha partecipato a entrambe le guerre in Cecenia e in seguito ha svolto un ruolo nell’organizzazione dell’intervento militare russo in Siria nel 2015-2016. Secondo la biografia riportata dall’agenzia di stampa russa Ria Novosti, Sarvarov era nato l’11 marzo 1969 a Gremyachinsk, nella regione russa di Perm. 🔗 Leggi su Lapresse.it
