Famiglia nel bosco Natale in casa protetta per i bimbi?

Ormai è solo questione di ore per capire se i tre bambini allontanati dalla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) passeranno il Natale con i loro genitori. Se il Tribunale dei minori dell'Aquila non dovesse decidere entro la sera di martedì 23 dicembre, allora i piccoli apriranno i regali nella casa protetta e ci resteranno fino all'anno prossimo.

