Famiglia nel bosco Natale in casa protetta per i bimbi?

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai è solo questione di ore per capire se i tre bambini allontanati dalla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) passeranno il Natale con i loro genitori. Se il Tribunale dei minori dell'Aquila non dovesse decidere entro la sera di martedì 23 dicembre, allora i piccoli apriranno i regali nella casa protetta e ci resteranno fino all'anno prossimo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

famiglia nel bosco natale in casa protetta per i bimbi

© Tgcom24.mediaset.it - Famiglia nel bosco, Natale in casa protetta per i bimbi?

Leggi anche: Famiglia nel bosco, Corte Appello respinge ricorso genitori: bimbi restano in struttura protetta

Leggi anche: Secondo voi i bimbi della famiglia nel bosco torneranno a casa per Natale?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Non c'è solo la famiglia nel bosco: migliaia di bimbi faranno Natale lontano da casa; Famiglia nel bosco, l'insegnante a casa e i risparmi in un conto (in Australia): i tentativi per il ricongiungimento prima di Natale; I bambini della casa nel bosco restano nel centro protetto; Famiglia nel bosco, la corte d'Appello rigetta il ricorso: figli restano in struttura.

famiglia bosco natale casaFamiglia nel bosco: domani la decisione per il giorno di Natale - La Famiglia nel bosco, domani potrebbe arrivare il parere del giudice relativamente al Natale dei bambini, loro infatti sono rimasti in struttura ma il rientro a casa è solo rimandato ... notizie.it

famiglia bosco natale casaFamiglia nel bosco, nuova istanza per il ricongiungimento. «Ora hanno una casa confortevole e i bambini sono in buona salute» - Famiglia nel bosco, i legali hanno presentato una seconda istanza al tribunale dei minori per chiedere l'annullamento dell'ordinanza con cui lo scorso 20 novembre i bambini sono ... ilmessaggero.it

famiglia bosco natale casaCome sarà il Natale dei bimbi del bosco, domani la decisione sulle feste col papà: “Potrebbe stare in casa famiglia” - Nathan Trevallion, papà dei tre fratellini cresciuti nei boschi di Chieti e trasferiti in casa famiglia il 20 novembre scorso, potrebbe trascorrere il ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Sto male, mi manca tutta la mia famiglia»

Video Famiglia nel bosco, il padre Nathan: «Sto male, mi manca tutta la mia famiglia»

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.