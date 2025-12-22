Nella nuova puntata di Falsissimo, si approfondisce il caso zero che riapre il dibattito sul ruolo e l'influenza del potere mediatico in Italia. Un'analisi accurata che invita a riflettere sulle dinamiche e le implicazioni del controllo dell'informazione nel contesto televisivo.

La nuova puntata di Falsissimo segna uno spartiacque netto nel racconto pubblico del potere mediatico italiano. Non è un episodio di intrattenimento, non è gossip, non è una provocazione costruita. È un lungo monologo narrativo che intreccia testimonianze, ricostruzioni e accuse, mettendo al centro quello che viene definito il “caso zero” di un sistema molto più ampio. Il racconto iniziale e la denuncia di un doppio binario. La puntata si apre con una storia raccontata come esempio emblematico: un giovane che, dopo la diffusione non consensuale di un video privato, vive un crollo psicologico profondo e si rivolge alla giustizia. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

Falsissimo, nuova puntata shock: il "caso zero" che riapre il tema del potere in tv

